Insólito: quiso entrar a su casa por debajo de la puerta y quedó atrapado

General Deheza. Un insólito episodio sorprendió este jueves a la madrugada a los vecinos de General Deheza. Un joven de 22 años, que regresaba a su casa y había extraviado las llaves, intentó ingresar por debajo de la puerta de ingreso y terminó completamente atrapado.

Según informaron fuentes policiales, la secuencia fue advertida tras un llamado al 911 que alertó sobre “una persona atorada en la entrada de un domicilio”. Cuando los efectivos llegaron, se encontraron al muchacho con medio cuerpo afuera y la cabeza encajada en la parte inferior de la abertura.

Los policías indicaron que el joven habría intentado doblar la chapa para hacerse espacio, pero no lo logró y quedó inmovilizado. Todo ocurrió en un contexto en el que, según los agentes, “posiblemente había ingerido alcohol”.

Con autorización del dueño de la vivienda, el personal policial utilizó la fuerza y terminó rompiendo parte de la puerta para destrabarlo, explicó en Radio Vos el comisario Emanuel Vivas Peralta. Bomberos Voluntarios y un servicio de emergencias lo asistieron en el lugar, aunque no presentaba lesiones de consideración.

La escena, que mezcló tensión y comicidad, se resolvió minutos después gracias al operativo coordinado entre los equipos de seguridad.