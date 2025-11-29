La Policía recuperó una costosa moto y tres adolescentes quedaron implicados

Esta tarde, efectivos de la Policía de Córdoba realizaron dos allanamientos simultáneos en Villa María y Villa Nueva, en el marco de una pesquisa por un robo cometido recientemente bajo la modalidad conocida como “levanta portones”.

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron una motocicleta BMW F700 valuada en una suma millonaria, además de teléfonos celulares y otros elementos cuya procedencia será analizada por la Justicia.

En los domicilios se encontraban tres adolescentes, de entre 15 y 17 años, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del magistrado interviniente para determinar los pasos procesales correspondientes.