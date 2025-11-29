Operativos simultáneos frenan actividad narco en varios barrios de Córdoba

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concluyeron una investigación de varios meses con un despliegue que abarcó Córdoba Capital, La Calera y El Manzano. Los procedimientos incluyeron nueve allanamientos —entre ellos tres puntos de venta cerrados— en barrios General Bustos, Ferrer y Villa La Lonja, además de La Campana y distintos sectores serranos. En el perímetro colaboró Policía de Córdoba.

Dentro de las viviendas se hallaron 1.017 dosis de cocaína y 33 de marihuana, además de seis automóviles, una motocicleta, dinero en pesos y dólares, y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas. El trabajo fue acompañado por la participación de los canes detectores de narcóticos.

Entre las siete personas investigadas, cinco mujeres y dos hombres, una tenía antecedentes y era señalada como la líder de la red. Según la investigación, cuatro de los involucrados actuaban como referentes barriales en distintos puntos de venta.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, todos fueron trasladados a sede judicial junto a los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones correspondientes.