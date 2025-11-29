Pelea de motoqueros: secuestran armas y motos de Hell’s Angels y Tehuelches

Los procedimientos se realizaron esta semana en el marco de la investigación por los disturbios registrados en octubre entre los grupos de motociclistas Hell’s Angels y Tehuelches, un choque que dejó heridos y generó un fuerte despliegue policial en La Plata.

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” concretó 13 allanamientos simultáneos: once en el conurbano bonaerense —Chacabuco, Ezeiza, Glew, Alejandro Korn, Mar del Plata, Morón, Villa Celina, Berazategui y Los Hornos— y dos en Mendoza, en Guaymallén y Palmira.

En los domicilios inspeccionados, los investigadores secuestraron nueve pistolas, un revólver .357 Magnum, una escopeta calibre 12/70, marihuana, dos motocicletas, 16 teléfonos celulares, una balanza digital, una notebook y cuatro chalecos identificatorios de las bandas implicadas.

El operativo se apoyó en unidades especializadas de la Fuerza para asegurar cada punto de irrupción. Según detallaron fuentes del caso, el material incautado será peritado para determinar su utilización en los incidentes y en otros hechos asociados.

Tres personas fueron entrevistadas en el lugar y quedaron en libertad supeditadas a la causa, por disposición del magistrado interviniente. La investigación continúa para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones adicionales.