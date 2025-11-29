Peligro en Altas Cumbres: un camión perdió el control y terminó a la vera de la ruta

Un camionero resultó ileso anoche luego de protagonizar un despiste en la Ruta 34, en el tramo de Altas Cumbres, a unos tres kilómetros antes de llegar a El Cóndor. El hecho ocurrió alrededor de las 20.40, cuando el vehículo de carga perdió el control por causas que aún son motivo de investigación y terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron bomberos voluntarios de Icho Cruz con una unidad liviana y cuatro efectivos. Al arribar, constataron que el conductor estaba consciente y sin lesiones visibles.

También trabajaron Policía Caminera y el Servicio de Emergencias Punilla Sur, cuyo personal evaluó al hombre y determinó que no requería traslado, ya que no presentaba signos de daño físico. Solo se registraron daños materiales leves en el rodado.