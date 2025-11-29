Se incendió un yate en el río Paraná

Entre Ríos. Una embarcación quedó envuelta en llamas ayer por la tarde en aguas del río Paraná, en la zona situada antes del ingreso a Villa Urquiza, una localidad de Entre Ríos que se encuentra a pocos kilómetros de Paraná.

Las imágenes a las que accedieron medios locales muestran cómo una densa columna de humo negro se elevaba mientras el fuego avanzaba inexorablemente sobre toda la estructura del yate. El episodio generó preocupación en las embarcaciones que navegaban en las proximidades.

Según se supo, un arenero que circulaba por el sector intentó aproximarse para colaborar en la extinción, aunque los esfuerzos resultaron vanos frente a la intensidad del incendio. La embarcación, completamente consumida por las llamas, terminó con pérdidas materiales totales.

De acuerdo con la información del Diario UNO de Entre Ríos, no hubo personas heridas. Los ocupantes lograron ponerse a salvo antes de la propagación completa del fuego sobre el casco del yate, lo que evitó consecuencias personales. La destrucción material fue absoluta.

Las autoridades continúan las tareas de investigación para esclarecer el origen del siniestro y analizar las circunstancias en que se produjo.