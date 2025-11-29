Secuestran armas y una camioneta en operativos por un robo en Cruz Alta

Este jueves, personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Marcos Juárez, junto con la Dirección de Investigaciones Operativas de la Policía Judicial, realizó tres allanamientos simultáneos en las localidades de Los Surgentes y Río Cuarto, en el marco de la investigación por un robo calificado ocurrido el 24 de agosto de 2025 en Cruz Alta.

Los operativos se desarrollaron cerca del mediodía en distintos domicilios y arrojaron resultados positivos. Como consecuencia, tres hombres de 32, 36 y 29 años fueron detenidos por su presunta vinculación con el hecho investigado.

Durante los procedimientos se secuestró una pistola calibre .22 con municiones, una camioneta Chevrolet S-10 señalada como vehículo utilizado en el robo, además de teléfonos celulares y prendas de vestir consideradas relevantes para la causa.

Las personas aprehendidas quedaron a disposición del Magistrado interviniente, mientras continúa la recopilación de pruebas para avanzar en la investigación.