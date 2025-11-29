Tensión en Carlos Paz: Se descompensó y casi muere, le salvaron la vida

Momentos de extrema tensión se vivieron esta madrugada en un domicilio de Villa Carlos Paz, donde un joven de 26 años se descompensó, comenzó a convulsionar y perdió sus signos vitales. La rápida intervención de los efectivos del Comando de Acción Preventiva fue clave para salvarle la vida y trascendió que fue trasladado hacia el Hospital Sayago.

Todo ocurrió alrededor de las dos de la mañana en una vivienda de la calle Alem, en el barrio Miguel Muñoz.

El vecino fue asistido por los policías de la Departamental Punilla y según relató su padre, se recostó y quedó sin reacción alguna. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron al joven inconsciente y dieron inicio a las maniobras de RCP que lograron restablecer su estado de conciencia.

El servicio de emergencia llegó al lugar y estabilizó al ciudadano, quien fue diagnosticado con un cuadro de epilepsia y fue trasladado al hospital para una mejor atención.