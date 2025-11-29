Tras dos derrumbes, Córdoba clausura todos los polideportivos y avanza contra la empresa

El Gobierno de la Provincia de Córdoba ordenó el cierre total y preventivo de los Polideportivos Sociales levantados en diferentes localidades, luego de que dos estructuras colapsaran en menos de una semana. La medida alcanzará a los 128 espacios construidos, recién inaugurados o en obra, y busca determinar si presentan fallas que pongan en riesgo a quienes los utilizan.

El caso más reciente ocurrió este viernes en Miramar de Ansenuza, donde una estructura metálica se desplomó durante una tormenta con ráfagas cercanas a los 70 km/h. El episodio generó alarma inmediata entre los vecinos, especialmente porque se trataba del segundo derrumbe en pocos días.

La semana pasada, en barrio Los Álamos de la ciudad de Córdoba, otra estructura similar cedió también por efecto del viento. En aquel hecho, dos niñas sufrieron lesiones de consideración, lo que intensificó la preocupación por la seguridad de este tipo de instalaciones.

Frente a esta situación, el Gobierno provincial resolvió iniciar acciones penales contra la empresa constructora que tuvo a su cargo las obras. La Provincia afirmó que, según el contrato vigente, la firma mantiene la responsabilidad técnica y estructural de las instalaciones, incluso en los predios que aún no habían sido entregados formalmente, como el caso de Miramar.

El comunicado oficial señala que se paralizan las obras en ejecución y que se revisará cada polideportivo, incluyendo su infraestructura eléctrica. Se convocará a colegios profesionales, universidades y organismos técnicos para integrar los equipos que trabajarán junto a los municipios —titulares de estos espacios tras su cesión— en la inspección integral.

El legislador Matías Gvozdenovich (UCR) había solicitado la suspensión de actividades en todos los polideportivos tras los primeros hechos. Ahora, con la decisión oficial, el Gobierno anticipó que sólo reabrirá estos espacios de manera progresiva y una vez garantizada la seguridad estructural.