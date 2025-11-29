Tras una estafa, una pareja hipoacúsica logró recuperar su sueño

Luis y Alejandra, una pareja hipoacúsica de Villa Parque Santa Ana, atravesaron en octubre una dura situación tras ser engañados por una empresa fantasma de venta de vehículos que, a través de Marketplace, les retiró dos millones de pesos prometiéndoles un plan automotor inexistente. El caso fue difundido inicialmente por Resumen de la Región, que visibilizó su denuncia y el duro momento que estaban atravesando.

Con el acompañamiento de la abogada Marcela Méndez, se comprobó que la firma involucrada acumulaba cientos de denuncias, lo que permitió accionar para recuperar el dinero perdido. A ese avance se sumó la solidaridad inesperada de una concesionaria cordobesa, que aportó el monto restante necesario para que la pareja pudiera finalmente alcanzar su objetivo.

El desenlace llegó este jueves, cuando Luis y Alejandra recibieron su automóvil y celebraron la concreción de un sueño que se creía perdido. La entrega cerró una historia marcada por la estafa, la intervención legal y un gesto solidario que permitió transformar el final.