Un hombre detenido con cocaína tras operativo en Deán Funes

Luego de varias llamadas al Centro de Denuncias Anónimas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo en la ciudad de Deán Funes que permitió cerrar un punto de venta y detener a un hombre señalado en la investigación.

El procedimiento comenzó en plena vía pública, sobre calle Sobremonte de barrio Belgrano, donde los efectivos interceptaron al investigado. Entre sus pertenencias se hallaron envoltorios de cocaína, dinero y una motocicleta vinculada al caso.

Tras la aprehensión, se libró un allanamiento en su domicilio, ubicado en calle Atilio Sueldo al 1000 de barrio Cerro del Sol. En el lugar se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, una balanza digital y otros elementos que refuerzan la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso el traslado del detenido a sede judicial junto a todo lo incautado para continuar con las actuaciones correspondientes.