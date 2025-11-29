Un joven sufrió graves heridas tras un choque en la Avenida Cárcano

Un fuerte choque registrado esta madrugada sobre la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz dejó el saldo de un motociclista gravemente herido. Según pudo conocerse, el hecho se produjo alrededor de las 2,30 horas a la altura de la calle Gambartes del barrio Sol y Río, en la zona sur de la ciudad.

En el siniestro, se vieron involucrados un Peugeot 208 (conducido por un hombre de 21 años) que impactó contra una motocicleta Honda CBX 250cc (donde iba un conductor de 29 años).

A causa del impacto, el motociclista resultó lesionado con fracturas en ambos miembros inferiores y fue trasladado al Hospital Sayago para recibir asistencia médica.

Se investiga cómo se produjo la dinámica del accidente y si uno de los conductores hizo una «maniobra indebida».