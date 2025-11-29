Un motociclista cayó en la Ruta 34 y fue derivado al hospital de Carlos Paz

Un motociclista resultó lesionado esta mañana tras perder el control de su vehículo en la Ruta 34, a la altura del kilómetro 60, en el tramo de Altas Cumbres. El incidente ocurrió por causas que todavía se intentan establecer.

Al lugar arribó una dotación liviana de bomberos voluntarios de Icho Cruz, integrada por tres efectivos, quienes brindaron las primeras atenciones hasta la llegada del Servicio de Emergencias Punilla Sur. El médico a cargo evaluó al conductor y dispuso su traslado al Hospital de Carlos Paz para una mejor valoración.

En el operativo también colaboró personal policial, que aseguró la zona y ordenó el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia.

Las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias del siniestro.