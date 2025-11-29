Una banda armó controles truchos en una Ruta Nacional para cobrarles a los viajeros

Una banda que montaba falsos controles viales en el norte santiagueño fue desarticulada tras una investigación de cuatro meses llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero”. Los grupos delictivos operaban sobre la Ruta Nacional 16, donde detenían colectivos de “tour de compras” y exigían pagos para permitirles continuar sin revisión.

La intervención se concretó ayer cuando los gendarmes sorprendieron a tres hombres mientras desplegaban un dispositivo de control falso, utilizando prendas policiales y valiéndose de su condición de funcionarios públicos. Entre ellos se encontraban dos miembros de fuerzas de seguridad y un civil.

Ante esta situación, el magistrado interviniente ordenó cinco allanamientos: cuatro en Monte Quemado y uno en Quimilí. En esos operativos fue detenido un cuarto integrante, también perteneciente a una fuerza de seguridad.

El procedimiento incluyó el secuestro de armas de fuego, chalecos balísticos, prendas policiales, conos, linternas, dinero en efectivo, teléfonos, vehículos y mercadería ilegal que se encontraba en poder de los investigados.