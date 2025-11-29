Video impactante: cayó granizo gigante en Embalse y Calamuchita

Durante la tarde de este sábado, un violento núcleo de tormenta atravesó el Valle de Calamuchita y generó una importante caída de granizo, con piedras de gran tamaño que sorprendieron a vecinos y turistas.

El video —gentileza de un lector de Diario Río Tercero— fue tomado en Calamuchita, donde se observan piedras enormes cayendo incluso “en seco”, sin lluvia previa, golpeando el suelo con fuerza y cubriendo rápidamente el terreno.

?? Video impactante en Calamuchita: cayó granizo gigante esta tarde en varias localidades del valle.

Las imágenes —gentileza de un lector de Diario Río Tercero— muestran piedras enormes cayendo “en seco”, sin lluvia previa. Embalse también reportó granizo de gran tamaño. pic.twitter.com/Yb8QLeSoyQ — EL DIARIO (@diariocarlospaz) November 29, 2025

Por otro lado, las fotos desde Embalse muestran granizo igualmente grande, con piedras de varios centímetros que dejaron patios y techos cubiertos de hielo. Vecinos reportaron un episodio breve pero muy intenso.

Además de Embalse, hubo reportes de caída de granizo en Villa Amancay, Villa del Dique, Villa General Belgrano y San Clemente, aunque con tamaños y duraciones variables según la zona.

El fenómeno forma parte de la inestabilidad que afecta al centro provincial, con tormentas aisladas, actividad eléctrica y ráfagas provenientes del sur.

Hasta el momento no se informaron heridos ni daños estructurales de gravedad, aunque varios vecinos mencionaron vehículos afectados y vidrios rotos por el impacto del granizo.