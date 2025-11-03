Amplio operativo de prevención en los barrios Ciudad Evita, Mis Sueños y Empalme

Despliegue policial en el sector sureste de la capital
Amplio operativo de prevención en los barrios Ciudad Evita, Mis Sueños y EmpalmeLa Policía de Córdoba ejecuta un despliegue con Unidades Especiales, CAP e Investigaciones Criminales en distintos sectores del sureste de la ciudad, con presencia del ministro Quinteros y el subjefe Marcelo Marín.
La Policía de Córdoba lleva adelante un amplio operativo preventivo en los barrios Ciudad Evita, Ciudad de Mis Sueños, Empalme y zonas cercanas, con el objetivo de reforzar la seguridad y la presencia policial en el sector sureste de la capital.
En el procedimiento participan efectivos de las Unidades Especiales, del Comando de Acción Preventiva (CAP) y de Investigaciones Criminales, entre otras divisiones. El despliegue busca fortalecer los controles vehiculares, la identificación de personas y la prevención de delitos en zonas de alta circulación.
El subjefe de la fuerza, Marcelo Marín, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se encuentran presentes en el lugar, supervisando las acciones junto a las autoridades policiales a cargo del operativo.