Avenida San Martín: un fuerte choque terminó con un hombre herido

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en el cruce de avenida San Martín y avenida Argentina, en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Citroën Berlingo, conducido por un hombre de 47 años, y un Fiat Siena al mando de un hombre de 59 años.

Personal del CAP Carlos Paz y del servicio de emergencias médicas acudieron al lugar, asistiendo a los involucrados. El conductor del Fiat Siena fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde fue atendido por politraumatismos.

La Fiscalía de Instrucción de turno tomó intervención en el hecho y se dispuso el secuestro de ambos vehículos para las pericias correspondientes.