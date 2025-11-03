Cayó en Córdoba una mujer buscada por la Justicia de Entre Ríos

En la mañana de este lunes, un control preventivo llevado a cabo por el Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) en barrio Ciudad de Mis Sueños derivó en la detención de una mujer de 28 años, quien era buscada por la Justicia Federal de Entre Ríos desde hace dos años.

La mujer circulaba en una motocicleta Honda CG 150 cuando fue interceptada para la verificación de rutina. Al constatar los antecedentes, los efectivos confirmaron que pesaba sobre ella un pedido de captura vigente desde 2023, emitido por la Justicia Federal entrerriana.

El rodado también fue secuestrado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana. La detenida fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.