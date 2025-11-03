Chocó contra un caballo, su auto se incendió y fue hospitalizado en el Sayago

Un violento accidente ocurrió en la madrugada del sábado en el kilómetro 8 de la ruta 96, en jurisdicción de Falda del Carmen, cuando un automóvil embistió a un caballo que se cruzó sorpresivamente sobre la calzada.

El vehículo era conducido por un sargento de la Policía de Córdoba que regresaba de cumplir un servicio adicional en el Observatorio. Tras el impacto con el animal, el conductor perdió el control del rodado y chocó contra una roca de montaña.

Como consecuencia del fuerte impacto, el automóvil se incendió y el cilindro de gas explotó, provocando un incendio total del vehículo. El conductor fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Gumersindo Sayago de Carlos Paz, donde fue diagnosticado con quemaduras leves.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal policial, quienes controlaron el fuego y aseguraron la zona hasta normalizar la circulación.