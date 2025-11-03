Chocó en un control, huyó con los conos y terminó detenido en Córdoba

En la madrugada de este lunes, un joven de 21 años fue detenido por la Policía de Córdoba tras protagonizar un insólito episodio durante un control vehicular. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Sabattini y Burgos, cuando el conductor de un Ford Fiesta impactó contra la parte trasera de un Volkswagen Gol que era controlado por efectivos policiales.

El golpe provocó daños en las puertas y el espejo retrovisor del auto inspeccionado. En lugar de detenerse, el conductor del Ford aceleró y huyó, llevándose en su guardabarros delantero dos conos de la parada preventiva.

Minutos más tarde, un operativo de seguimiento permitió interceptarlo en calle Chacón al 3786, en barrio Villa Argentina. Durante su aprehensión, el joven amenazó e increpó a los uniformados. El vehículo fue secuestrado y se labraron las actuaciones correspondientes.