Conductor alcoholizado chocó contra dos casas en barrio Los Plátanos
Un violento accidente generó gran conmoción este domingo en barrio Los Plátanos, en la ciudad de Córdoba. Un hombre que conducía en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó incrustado contra dos viviendas.
Según informaron fuentes policiales, el conductor resultó con lesiones leves, mientras que los daños materiales fueron significativos en ambas casas afectadas.
Minutos después del impacto, familiares del automovilista llegaron al lugar y comenzaron a increpar a los efectivos policiales que trabajaban en el procedimiento. La situación se tornó tensa y derivó en un enfrentamiento, aunque los agentes lograron controlar la escena y reducir a los agresores.
Las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia arrojó resultado positivo y que el conductor fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.