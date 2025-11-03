Detuvieron a dos hombres con placas y crucifijos robados de un cementerio

La Policía de Córdoba detuvo en Río Cuarto a dos hombres de 32 y 45 años acusados de haber sustraído elementos de un cementerio. Los efectivos los interceptaron luego de ser detectados por el sistema de videovigilancia mientras transportaban materiales metálicos bajo el Puente Colgante.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron placas, crucifijos, un cartel y las herramientas presuntamente empleadas en el hecho. Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del Magistrado Interviniente.

El procedimiento fue parte del trabajo coordinado de las áreas de prevención y monitoreo urbano de la fuerza provincial.