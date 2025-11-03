Detuvieron a dos hombres que robaron un celular y escaparon en moto

Persecución nocturna en barrio Matienzo
Detuvieron a dos hombres que robaron un celular y escaparon en motoLa Policía de Córdoba logró capturar a los sospechosos luego de una breve persecución. Los detenidos habían asaltado a una mujer y huido en una motocicleta con el número de motor suprimido.
Dos hombres fueron detenidos durante la noche del domingo en barrio Matienzo, luego de una rápida intervención de la Policía de Córdoba que permitió frustrar un robo y recuperar un teléfono celular sustraído.
El hecho ocurrió en la intersección de <strong>avenida Fuerza Aérea y calle Tronador</strong>, donde una mujer fue abordada por dos personas a bordo de una <strong>motocicleta Rouser NS</strong>. Tras arrebatarle el celular, los delincuentes escaparon por distintas calles del sector.
Alertados por el llamado al 911, los móviles policiales iniciaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en <strong>calle Reconquista al 3400</strong>. En el procedimiento se secuestró la motocicleta, que presentaba <strong>el número de motor suprimido</strong>, y se recuperó el teléfono sustraído.
Durante la detención, los hombres se resistieron y uno de ellos agredió a los efectivos, lo que obligó al uso del <strong>arma menos letal</strong> para controlar la situación sin mayores incidentes.
Ambos detenidos, mayores de edad, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del <strong>Magistrado Interviniente</strong>.