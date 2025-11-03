Detuvieron a dos hombres que robaron un celular y escaparon en moto

Dos hombres fueron detenidos durante la noche del domingo en barrio Matienzo, luego de una rápida intervención de la Policía de Córdoba que permitió frustrar un robo y recuperar un teléfono celular sustraído.

El hecho ocurrió en la intersección de <strong>avenida Fuerza Aérea y calle Tronador</strong>, donde una mujer fue abordada por dos personas a bordo de una <strong>motocicleta Rouser NS</strong>. Tras arrebatarle el celular, los delincuentes escaparon por distintas calles del sector.

Alertados por el llamado al 911, los móviles policiales iniciaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en <strong>calle Reconquista al 3400</strong>. En el procedimiento se secuestró la motocicleta, que presentaba <strong>el número de motor suprimido</strong>, y se recuperó el teléfono sustraído.

Durante la detención, los hombres se resistieron y uno de ellos agredió a los efectivos, lo que obligó al uso del <strong>arma menos letal</strong> para controlar la situación sin mayores incidentes.

Ambos detenidos, mayores de edad, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del <strong>Magistrado Interviniente</strong>.