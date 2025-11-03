Detuvieron a dos pasajeros con 28 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia

Efectivos de la Sección “Puerto Velaz” del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” detuvieron a dos pasajeros de un ómnibus de larga distancia tras descubrir que transportaban más de 28 kilos de cogollos de marihuana ocultos en sus bolsos de mano.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.103, en la localidad formoseña de General Lucio V. Mansilla, durante un control vial preventivo. El colectivo tenía como destino final la provincia de Corrientes.

Durante la inspección de rutina, el can detector de narcóticos “Tango” marcó con insistencia cuatro bolsos pertenecientes a dos hombres. Ante la sospecha, los gendarmes trasladaron los equipajes al escáner de la fuerza, donde se observaron cuerpos rectangulares irregulares compatibles con envoltorios de droga.

Al abrir los bolsos, los uniformados hallaron 28 paquetes con una sustancia vegetal que, tras ser sometida a pruebas de orientación de campo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 28 kilos 110 gramos.

El Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa dispusieron el secuestro de la droga, de los teléfonos celulares de los involucrados y otros elementos de interés para la causa. Ambos pasajeros quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.