Doble femicidio: dictaron prisión preventiva para Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba ordenó la prisión preventiva de Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. La medida fue dispuesta este lunes por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, quien lo considera autor de los delitos de "homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio" en perjuicio de su expareja y su madre.

Paralelamente, Laurta enfrenta otra imputación en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en Colonia Yeruá. La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montangie, con intervención del defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien le dictó prisión preventiva por cuatro meses y autorizó su traslado a Córdoba.

Traslado a Córdoba y declaraciones del imputado

Laurta será trasladado en las próximas horas desde Concordia a Gualeguaychú y luego a Córdoba para enfrentar los cargos por el doble femicidio ocurrido el pasado sábado. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, detalló que el traslado se realizará con “todas las precauciones que requieren este tipo de casos” y que se empleará “una cápsula de unidades especiales de diferentes áreas”.

Según Quinteros, el procesamiento de documentos y disposiciones en Gualeguaychú finalizará este viernes, mientras que el operativo de traslado, incluyendo las horas de viaje, ya fue planificado por las fuerzas de seguridad provinciales.

Laurta se negó a declarar ante la fiscal Montangie en Concordia por el homicidio del remisero y la jueza Seró le dictó 120 días de prisión preventiva. Durante su paso por la fiscalía, el detenido realizó declaraciones escalofriantes, afirmando que había actuado para “rescatar” a su hijo de seis años y que “todo fue por justicia”. En uno de los traslados, también habría dicho: “Me tapan para que no hable”.

Tras un breve paso por Gualeguaychú, Laurta será trasladado a Córdoba, donde enfrentará el proceso por el doble femicidio y se estima que quedará detenido en el penal de Bouwer.