Dos motociclistas resultaron heridos tras caer en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Accidente en la ruta 20
Dos motociclistas resultaron heridos tras caer en la autopista Córdoba–Carlos PazEl hecho ocurrió cerca del Cementerio Parque cuando, por causas que se investigan, una motocicleta perdió el control y sus ocupantes cayeron sobre la carpeta asfáltica. Ambos fueron trasladados con lesiones leves.
Dos personas resultaron heridas este domingo por la tarde al caer de una motocicleta en la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del Cementerio Parque.
El hecho se registró alrededor de las 18:50, cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y ambos ocupantes terminaron sobre la carpeta asfáltica.
Los motociclistas fueron asistidos y estabilizados en el lugar, presentando politraumatismos leves, y luego fueron trasladados al hospital municipal.
En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Malagueño, Policía Caminera, Guardia Local y Vittal Emergencias, quienes intervinieron para garantizar la asistencia y normalizar la circulación vehicular en el sector.