Dos motociclistas resultaron heridos tras caer en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Dos personas resultaron heridas este domingo por la tarde al caer de una motocicleta en la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del Cementerio Parque.

El hecho se registró alrededor de las 18:50, cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y ambos ocupantes terminaron sobre la carpeta asfáltica.

Los motociclistas fueron asistidos y estabilizados en el lugar, presentando politraumatismos leves, y luego fueron trasladados al hospital municipal.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Malagueño, Policía Caminera, Guardia Local y Vittal Emergencias, quienes intervinieron para garantizar la asistencia y normalizar la circulación vehicular en el sector.