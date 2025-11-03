Fuego en una casa de Córdoba: cinco menores y su madre fueron rescatados

Un incendio se registró esta tarde en una vivienda ubicada en calle Miguel del Sesse 2788, en barrio Urquiza de la ciudad de Córdoba.

En el lugar se encontraban una mujer junto a sus cinco hijos menores de edad. Uno de los niños fue trasladado al Hospital de Niños para recibir atención médica, mientras que los demás fueron asistidos en el lugar sin presentar lesiones.

Personal de la Dirección Bomberos trabajó rápidamente para controlar el foco ígneo y evitar su propagación.

Las causas del incendio aún no fueron informadas, aunque se realizarán las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.