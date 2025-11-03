Lo atraparon en un control de Caminera: tenía tobillera activa

Durante un control vehicular realizado por la Policía Caminera sobre la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Río Seco, fue detenido un joven de 23 años que tenía colocada una tobillera electrónica y era buscado por la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los operativos de control y prevención que la fuerza desarrolla en distintos puntos de la provincia. Al constatar la identidad del conductor, los efectivos verificaron que presentaba activo el dispositivo de monitoreo judicial y que pesaba sobre él una orden de detención vigente.

El joven fue trasladado y puesto a disposición del Magistrado Interviniente.