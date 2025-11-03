Lo sorprendieron entregando un arma y terminó detenido en Córdoba

Un procedimiento policial realizado en barrio Marqués Anexo terminó con la detención de dos hombres armados con antecedentes delictivos, tras una rápida intervención del personal de la Policía de Córdoba.

El operativo se inició luego de un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de personas manipulando un arma de fuego en la vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados observaron el momento en que uno de los sospechosos entregaba una pistola a otros dos hombres. Al notar la presencia policial, los involucrados intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocos metros.

Durante el procedimiento, algunos vecinos arrojaron elementos contundentes contra los efectivos, provocando heridas a uno de ellos. A pesar de la resistencia, el operativo culminó con el secuestro de una pistola, varios cartuchos, teléfonos celulares, un vehículo y otros elementos de interés para la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición del Magistrado Interviniente.