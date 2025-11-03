Nueve detenidos tras el desmantelamiento de una banda narco en Córdoba

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un operativo de gran magnitud en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, que culminó con la detención de nueve personas vinculadas a una organización dedicada a la comercialización de drogas.

Los procedimientos se desarrollaron en trece domicilios ubicados en los barrios Villa Urquiza, San Ignacio y Zumarán. Como resultado, se clausuraron seis puntos de expendio y dos búnkers. Fueron detenidos seis hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Durante los registros, el personal de investigaciones y operaciones incautó 1.445 dosis de cocaína, 47 de marihuana, dos automóviles, $4.077.930, U$D14.629 y diversos elementos relacionados con la actividad ilícita.

Uno de los inmuebles ya había sido allanado tres meses atrás, cuando se habían secuestrado 229 dosis de marihuana, 40 de cocaína, cigarrillos de cannabis y materiales de fraccionamiento.

El procedimiento fue supervisado por autoridades de las Fiscalías del Primer y Segundo Turno, que ordenaron el traslado de los detenidos a sede judicial en el marco de la Ley Nacional 23.737.