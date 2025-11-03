Perdió el control y volcó en Los Hoyos: viajaban cuatro hombres

Un automóvil Volkswagen Voyage protagonizó un vuelco este sábado por la noche en el paraje Alta Córdoba de Los Hoyos, cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó dado vuelta sobre la banquina.

En el rodado viajaban cuatro hombres, entre ellos el conductor de 40 años. Todos fueron trasladados al Hospital Municipal para su evaluación médica, sin presentar heridas visibles.

Efectivos policiales y personal médico trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y garantizar la seguridad vial en la zona.