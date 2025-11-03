Pesar en el fútbol cordobés: Murió Daniel Willington, ídolo de Talleres y Vélez

El fútbol argentino despide a una de sus leyendas. Daniel Willington murió este lunes en la ciudad de Córdoba, a los 83 años, dejando una huella profunda en Talleres, Vélez Sarsfield y en toda una generación de hinchas que lo admiraron por su elegancia y su estilo inconfundible dentro de la cancha.

Nacido el 1 de septiembre de 1942 en Santa Fe, Willington llegó a Córdoba siendo joven y debutó con apenas 16 años en Talleres, donde comenzó a forjar su nombre. Su talento lo llevó pronto a Vélez Sarsfield, donde fue figura estelar en la década del sesenta y campeón del Torneo Nacional de 1968.

Regresó a Talleres en los años setenta, donde continuó desplegando su calidad y protagonizó recordados clásicos, como aquel de 1974 frente a Belgrano, en el que marcó un gol de tiro libre que quedó grabado en la memoria del fútbol cordobés.

Los clubes Talleres y Vélez Sarsfield expresaron su profundo pesar por la noticia, destacando a Willington como un símbolo de talento, pasión y amor por la camiseta.

Los detalles sobre el velatorio y las ceremonias de despedida se conocerán en las próximas horas. Daniel Willington deja un legado inmortal en el fútbol nacional y en el corazón de los hinchas cordobeses.