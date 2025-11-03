Procesaron a Oscar González por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado

El exlegislador y exdiputado Oscar González fue procesado por la Justicia Federal de Córdoba por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero e imputado además por presunta omisión, falsedades e imprecisiones de sus declaraciones juradas. La investigación comenzó cuando se plantearon dudas sobre su patrimonio, luego de la tragedia en las Altas Cumbres, ocurrida el 29 de octubre de 2022.

El fiscal Maximiliano Hairabedian confirmó que el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento de González, validando así la investigación. "El juez federal ordenó el procesamiento del imputado por los delitos que había imputado la fiscalía", explicó el fiscal a Cadena 3.

Las irregularidades en las declaraciones patrimoniales de son parte fundamental del caso. Se identificaron inconsistencias significativas en sus declaraciones juradas, incluyendo una notable discrepancia entre el valor declarado de una propiedad y su valor real.

Además, Hairabedian añadió que los funcionarios públicos deben justificar el incremento patrimonial que no se explique con los ingresos. "Pedimos que se intimen a explicar el origen del aumento de su patrimonio, y a juicio de la fiscalía no lo hizo", señaló, apuntando que por esto se llevó a cabo la imputación.

Desde la defensa de González, argumentaron que fue víctima de errores en la valoración de sus bienes, pero la fiscalía sostiene que esto forma parte de un posible lavado de activos. "Hemos detectado omisiones, inconsistencias y algunas falsedades", destacó Hairabedian.

El siguiente paso en la investigación implica que la Cámara Federal de Apelaciones revisará el procesamiento, mientras que el Juzgado Federal programará la declaración indagatoria del exlegislador del PJ por nuevas imputaciones.