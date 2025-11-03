Robaron un celular y fueron detenidos tras una persecución en barrio Matienzo

Durante la noche del domingo, personal de la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres mayores de edad que habían robado un teléfono celular a una mujer en la intersección de avenida Fuerza Aérea y calle Tronador, en barrio Matienzo.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta Rouser NS, pero fueron rápidamente interceptados en calle Reconquista al 3400 gracias al operativo cerrojo desplegado por los efectivos.

En el procedimiento se recuperó el teléfono sustraído y se secuestró la motocicleta, que presentaba el número de motor suprimido. Durante la intervención, uno de los hombres se resistió al arresto y agredió al personal policial, por lo que los agentes hicieron uso del arma menos letal para controlar la situación.

Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición del magistrado interviniente.