Un hombre fue atrapado con diez picaportes y un arma blanca en Córdoba

Un hombre fue detenido en barrio Alberdi luego de ser sorprendido por personal policial mientras manipulaba la puerta de una vivienda con intenciones de robo. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó escapar, pero fue rápidamente alcanzado.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma blanca y diez picaportes que el detenido llevaba consigo, los cuales habrían sido sustraídos de diferentes domicilios del sector.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Magistrado Interviniente.