Dos vehículos protagonizaron un accidente en el sur de Punilla

Dos heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada sobre la Ruta 14, a la altura del ingreso a San Antonio de Arredondo, en el sur de Punilla. Dos autos chocaron alrededor de las cinco de la mañana y los conductores fueron asistidos en el lugar y posteriormente, trasladados hacia el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

En el siniestro, se vieron involucrados un Renault 11 y un Peugeot 307, los cuales colisionaron en la intersección de la ruta y la calle Comechingones. A bordo del primero, se trasladaba un hombre de 35 años, mientras que el otro rodado era conducido por un sujeto de 41 años que iba acompañado de una menor de edad.

A causa del impacto, el conductor del Renault sufrió un corte en el labio superior y también resultó herida la niña que iba en el Peugeot 307, quien fue diagnosticada con un traumatismo de cráneo leve.

Los vehículos involucrados fueron secuestrados y el procedimiento fue entregado a la autoridad correspondiente.

En el lugar, trabajó la Policía de San Antonio, la ambulancia del servicio de emergencias de Punilla Sur, los bomberos de Icho Cruz y el personal de la Guardia Local.