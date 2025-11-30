Buscan a Melody Rodríguez, una joven de 24 años desaparecida en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Tres Turno Siete inició esta tarde un pedido de colaboración ciudadana para encontrar a Melody Mikaela Rodríguez, de 24 años, cuyo paradero actualmente se desconoce.

Las autoridades informaron que cualquier dato que pueda aportar la comunidad será recibido en cualquier sede judicial o dependencia policial, con el fin de avanzar en la localización de la joven.