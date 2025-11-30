Chocaron una moto y un auto en Av. Gabriela Mistral

Villa Carlos Paz. Hoy chocaron una motocicleta y un automóvil en Av. San Martín y Gabriela Mistral de Villa Carlos Paz, provocando una pequeña herida en el mentón de un joven de 21 años, conductor del rodado menor.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Motomel Skua 200 cc, impactó en la parte trasera de un VW Gol, provocando daño en ambos rodados. El servicio de emergencias atendió al motociclista y le realizó curaciones en el lugar, ya que no quiso ser trasladado a un nosocomio.