Villa Carlos Paz

Choque en la Avenida Cárcano, dos heridos y un conductor alcoholizado

Se investiga cómo se produjo el accidente que pudo haber terminado en una tragedia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
domingo, 30 de noviembre de 2025 · 13:21

Un grave accidente se produjo anoche en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz y pudo haber terminado en una tragedia. Dos hombres de 59 años se trasladaban a bordo de una moto que terminó debajo del paragolpes de un vehículo Chrysler Cruiser.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas a la altura de la calle Gambartes del barrio Sol y Río.

Los sujetos se desplazaban en una motocicleta Bajaj Rouser, resultaron con diversas heridas y fueron trasladados al Hospital Sayago. Cuando se les consultó por la dinámica del accidente, manifestaron que no recordaban nada y se los diagnosticó con politraumatismos en sus miembros inferiores y superiores y pérdida de conocimiento.

En tanto, se conoció que el conductor del automóvil es un hombre de 61 años que presentaba halitosis alcohólica y conducía con 1,67 ml/s de alcohol en sangre. Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados hacia el corralón policial.

Más de
Fuerte choque Avenida Cárcano Villa Carlos Paz conductor alcoholizado

Comentarios