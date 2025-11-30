Choque en la Avenida Cárcano, dos heridos y un conductor alcoholizado

Un grave accidente se produjo anoche en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz y pudo haber terminado en una tragedia. Dos hombres de 59 años se trasladaban a bordo de una moto que terminó debajo del paragolpes de un vehículo Chrysler Cruiser.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas a la altura de la calle Gambartes del barrio Sol y Río.

Los sujetos se desplazaban en una motocicleta Bajaj Rouser, resultaron con diversas heridas y fueron trasladados al Hospital Sayago. Cuando se les consultó por la dinámica del accidente, manifestaron que no recordaban nada y se los diagnosticó con politraumatismos en sus miembros inferiores y superiores y pérdida de conocimiento.

En tanto, se conoció que el conductor del automóvil es un hombre de 61 años que presentaba halitosis alcohólica y conducía con 1,67 ml/s de alcohol en sangre. Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados hacia el corralón policial.