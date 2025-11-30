Detienen a hombre y mujer por dañar autos estacionados

En horas de la madrugada, un operativo de la Policía de Córdoba permitió la detención de una mujer y un hombre, ambos mayores de edad, señalados por causar daños en vehículos estacionados y sustraer elementos de su interior.

El procedimiento se inició tras la alerta de un guardia de seguridad del Sanatorio Allende Cerro, quien informó que dos personas habían dañado cuatro autos en las inmediaciones del sanatorio. Durante el operativo, se recuperaron objetos vinculados al hecho, que serán restituidos a sus propietarios.

La policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar con exactitud el alcance de los daños y posibles responsabilidades adicionales.