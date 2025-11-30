El temporal dejó árboles caídos, calles dañadas y un río crecido

Fuerte temporal en Carlos Paz
Durante la madrugada del domingo, Villa Carlos Paz fue impactada por un fuerte temporal que dejó múltiples daños en distintos barrios. Las lluvias intensas provocaron la caída de árboles y ramas, mientras que el arrastre de sedimentos afectó calles de tierra y generó obstrucciones en desagües y alcantarillas.
Equipos municipales trabajaron desde las primeras horas en la limpieza de drenajes, retiro de escombros, despeje de veredas y reparación de tramos deteriorados por la erosión. Los sectores más bajos y las calles con pendiente pronunciada sufrieron acumulación de ripio y barro, lo que demandó tareas urgentes de mantenimiento.
Como consecuencia del temporal, se registró además una creciente significativa en el río San Antonio. Alrededor de las 2 de la madrugada ingresó un pico de 7 metros en la zona de Cuesta Blanca, mientras que en Villa Carlos Paz el caudal superó los 5 metros. Esto obligó a cortar los vados de El Fantasio y Playas de Oro y a reforzar la presencia preventiva en la costa.
A lo largo del día continuaron las labores de normalización, con personal municipal distribuyendo maquinaria y herramientas en los sectores más afectados, con el objetivo de restituir la circulación y garantizar condiciones seguras para los vecinos.