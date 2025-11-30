En los últimos dos años, se secuestraron drogas por más USD 800 mil

Córdoba. En distintos procedimientos realizados entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, la Dirección General de Policía Caminera de Córdoba incautó clorhidrato de cocaína, marihuana y drogas sintéticas cuyo valor en el narcomenudeo supera los mil millones de pesos.

Los secuestros se registraron en controles vehiculares y operativos de prevención realizados en diferentes rutas de la provincia de Córdoba.

De acuerdo con el reporte, los efectivos decomisaron 71,60 kilos de distintas drogas, equivalentes a 244.463 dosis listas para su comercialización. El valor estimado en el mercado del narcomenudeo asciende a $1.192.132.570 pesos, lo que representa aproximadamente U$S 822.160 dólares.

Entre las sustancias secuestradas, se destacan:

• Cocaína: 16,48 kilos (82.399 dosis), con un valor estimado de $597.395.650 pesos.

• Marihuana: 48,53 kilos (145.583 dosis), valuados en $218.374.920 pesos.

• Drogas sintéticas: 6,59 kilos equivalentes a 16.480 unidades, con un valor de $376.362.000 pesos.

Se resalta el trabajo sostenido de los controles camineros y su impacto en la prevención del tráfico de drogas a pequeña y mediana escala en distintos corredores viales de Córdoba.

“Mi reconocimiento a los efectivos de nuestra Policía Caminera, que con alto profesionalismo detectan a diario innumerable cantidad de situaciones en donde delincuentes intentan trasladar droga, en distintos puntos de la provincia”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“Bajo la firme decisión del gobernador Martín Llaryora, en Córdoba nuestras fuerzas de seguridad trabajan bajo la consigna de hacer de nuestra provincia un territorio hostil al narcotrafico, flagelo que en donde entra, genera violencia y muerte”, cerró el ministro.