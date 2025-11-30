Hallaron una moto con la numeración adulterada en Parque Siquiman

Una motocicleta con la numeración adulterada fue secuestrada durante un procedimiento policial en el centro de Villa Parque Siquiman. Según informaron desde la Departamental Punilla, el operativo se llevó adelante el pasado sábado alrededor de las 19,40 horas sobre la Ruta 38, a la altura del Km 20, en una vivienda que había sido usurpada.

La propietaria del inmueble alertó de la situación a los efectivos del destacamento, luego de haber dado con varios elementos sospechosos mientras realizaba tareas de mantenimiento.

En el lugar, se descubrió una moto gris marca Honda que tenía colocado un motor marca Brava y también se identificó un cuadro de motocicleta negro y varias autopartes.

Los elementos fueron trasladados a la dependencia policial para su análisis y quedaron a disposición de la Fiscalía de Turno.