La Justicia avanzó en el caso del peruano asesinado en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Diez dispuso en las últimas horas la detención de Nahuel Maresti, de 32 años, sobre quien pesaba una orden por una serie de delitos que incluyen homicidio agravado por el uso de arma de fuego, coacción calificada, privación ilegítima de la libertad, extorsión agravada, lesiones leves, robo calificado y violación de domicilio.

La causa se centra en el crimen de Josep Vera Olivarez, un ciudadano peruano que fue asesinado el pasado 11 de septiembre de 2025 en barrio Nuevo Ferreyra. La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigación y Juicio de Causas Vinculadas a Organizaciones Criminales y de la Unidad Judicial de Homicidios.

En el marco del operativo, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad, diligenciados por personal del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, que finalmente logró concretar la detención del hombre buscado.