La lluvia de la madrugada trajo alivio al San Roque: ¿cuánto llovió?

Las primeras horas de esta madrugada dejaron un panorama irregular en las cuencas de San Antonio y Cosquín, donde se registraron lluvias de distinta intensidad según la altitud y el sector monitoreado por Bomberos del DUAR.

En la cuenca del San Antonio, Los Gigantes acumuló 14 milímetros, La Posta 9 y Puesto Garay 17. En El Cajón se midieron 14 milímetros, con un nivel de río que alcanzó 0,56 metros, mientras que en Malambo cayeron 6 milímetros y el nivel del cauce se ubicó en 1,89 metros. La zona de Confluencia El Cajón sumó 16 milímetros con un nivel de 1,75 metros, en tanto que Villa Carlos Paz registró 12 milímetros.

Los promedios generales del San Antonio se ubicaron en 12,33 mm en la cuenca alta, 8 mm en la media, 15 mm en la baja y 24 mm en el perilago del San Roque.

En la cuenca del río Cosquín, las lluvias fueron más intensas. La Hoyada marcó 27 milímetros con un nivel de 2,46 metros, mientras que San José alcanzó 30 milímetros. Olaen registró 15 milímetros y La Juntura encabezó el informe con un acumulado de 50 milímetros, con un nivel de 0,66 metros.

El promedio general de la cuenca Cosquín trepó a 27,11 milímetros, mientras que la cuenca del río Las Mojarras registró 22,5 milímetros.