Murió Carlos Espósito, el árbitro argentino que dirigió en México 1986

Buenos Aires. La noticia del fallecimiento de Carlos Espósito a los 84 años, figura emblemática del arbitraje argentino, generó conmoción en el ambiente del fútbol nacional. La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) confirmó el deceso del recordado referí a través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En el mensaje, la AAA expresó: “Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos ‘Coco’ Espósito. Árbitro mundialista (México 1986), con una vasta y reconocida trayectoria nacional e internacional, fue sin dudas un referente de nuestro arbitraje, además de un gran amigo y compañero”. El texto también destacó su papel en la fundación del Campo Deportivo de la Asociación y subrayó: “Su legado permanecerá imborrable en nuestra memoria y seguirá inspirando a las futuras generaciones. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

La carrera de Espósito se caracterizó por su proyección tanto en el ámbito local como internacional. Su consagración llegó en el Mundial de México 86, donde fue designado para dirigir dos encuentros: el triunfo de México por 2-1 frente a Bélgica en la fase de grupos y la victoria de Francia 2-0 sobre Italia en octavos de final. Estos partidos consolidaron su prestigio y lo ubicaron entre los árbitros más respetados de su generación.

En el plano sudamericano, Espósito también dejó su huella en la Copa América 1979, donde arbitró tres partidos. El más relevante fue la semifinal de vuelta entre Brasil y Paraguay, disputada en el estadio Maracaná, que finalizó dos a dos y permitió la clasificación de Paraguay a la final, tras haber ganado el partido de ida. A la postre, el conjunto guaraní se consagraría campeón de ese certamen, que en aquella época no tenía sede fija.

La trayectoria internacional de Espósito incluyó participaciones en eliminatorias mundialistas y en torneos juveniles de la FIFA. En 1983, fue parte del equipo arbitral del Mundial Sub 20 en México, y dos años más tarde, en 1985, integró la nómina de jueces del Mundial Sub 17 en China. Además, su experiencia en la Copa Libertadores fue extensa, con cerca de veinte partidos dirigidos en el principal torneo de clubes del continente.