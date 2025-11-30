¿Quién era el joven asesinado a la salida de la fiesta de egresados?

El crimen ocurrido a la salida de una fiesta de egresados en Melo dejó una marca profunda en la región. Gerónimo Carabajal, de 26 años, fue apuñalado durante una pelea en inmediaciones del salón y murió horas después en el Hospital de Laboulaye, donde había llegado en estado crítico.

Según la información que reconstruyó Mira el Norte, medio de Deán Funes, Carabajal había asistido para acompañar a su hermano. Afuera del evento se desató una confrontación con otras personas y, en ese contexto, recibió dos heridas punzocortantes en el pecho que resultaron letales.

Un hombre de 30 años permanece detenido y es investigado por la Fiscalía de Laboulaye. De acuerdo a las primeras actuaciones, el acusado escapó en una camioneta y fue localizado poco después en un centro de salud, donde quedó a disposición del Magistrado interviniente.

Oriundo de Serrano, Carabajal era padre y jugador del Club Atlético Villa Plomo, institución en la que integraba el plantel de primera. La noticia provocó un impacto inmediato en el ambiente deportivo: el club expresó públicamente su pesar y publicó mensajes de despedida en redes sociales. “Gerónimo Carabajal, descanse en paz. Nuestro profundo pesar por la pérdida de nuestro querido jugador”, indicaron.

También se sumaron distintas entidades de la Liga Regional de Laboulaye. Desde San Martín de Laboulaye enviaron condolencias al club, a la familia del joven y a sus compañeros, destacando el vacío que deja su muerte dentro de la comunidad futbolística.

Mientras continúa la investigación para establecer cómo se originó la riña y quiénes estuvieron involucrados, el fallecimiento de Carabajal golpea con fuerza a su familia, a sus amigos y a un circuito deportivo donde era reconocido y querido.