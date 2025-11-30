Recuperó su casa en Parque Siquiman y encontró una moto adulterada y autopartes

Alrededor de las 19:40 de ayer, una mujer que recuperó su vivienda usurpada en el barrio Centro de Villa Parque Siquiman ingresó al inmueble para realizar tareas de mantenimiento. Al recorrer los ambientes, encontró diversos elementos sospechosos que no le pertenecían.

Entre ellos había una motocicleta gris con faltantes, un cuadro negro separado y varias autopartes distribuidas en distintos sectores de la casa. La moto presentaba un cuadro marca Honda y un motor marca Brava, combinación que generó sospechas por la posible manipulación de su numeración.

La propietaria alertó a las autoridades y personal del Destacamento de Villa Parque Siquiman acudió al lugar. Todo el material fue retirado y trasladado a la dependencia policial para su análisis, quedando a disposición de la Fiscalía de turno.