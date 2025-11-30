Robó la bicicleta de un repartidor y fue reducido tras una corrida

Un robo de bicicleta ocurrió en Neuquén al 100, donde un delivery había dejado su rodado asegurado a un poste mientras realizaba una entrega. Un hombre rompió el candado utilizando un cortacadenas y escapó con la bicicleta, hecho que fue advertido por vecinos y registrado por cámaras de la zona.

Los gritos alertaron a un policía que patrullaba el sector, quien inició una persecución a pie. El efectivo logró igualar la velocidad del delincuente, provocó que perdiera el equilibrio y recuperó el rodado. Al revisarlo, encontraron en su poder un cortacadenas, martillos y pinzas, elementos que podrían vincularse a otros robos recientes.

El hombre fue puesto a disposición de la Justicia y la bicicleta fue devuelta al joven trabajador.