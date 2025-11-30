Se estrelló una avioneta fumigadora y el piloto se salvó de milagro

Entre Ríos. Un piloto de 28 años, oriundo de Rosario, se salvó milagrosamente al estrellarse contra un campo mientras volaba con una avioneta fumigadora por la zona de Manantiales, en el departamento Feliciano, ubicado al norte de la provincia de Entre Ríos.

El incidente ocurrió cuando la aeronave, un modelo Piper PA-25-235 tipo 2A10, realizaba tareas de fumigación sobre las plantaciones de la estancia La Vascongada. Según información proporcionada por la Jefatura Departamental de Feliciano de la Policía de Entre Ríos, la avioneta sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó un descenso abrupto y la posterior colisión contra el suelo.

El joven accidentado se encontraba acompañado en tierra por dos compañeros de la misma empresa, ambos residentes en Paraná, quienes supervisaban las operaciones y asistieron inmediatamente tras el accidente. Ellos lo trasladaron al hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano, donde fue ingresado con quemaduras de distinta gravedad y cortes en sus brazos, muslos, codos y otras partes del cuerpo.

Por estas horas, el piloto permanecía internado en estado de observación, aunque, según las fuentes locales, se encontraba fuera de peligro.